Rating WWE NXT 4 de noviembre 2025

por
Ratings WWE NXT

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Tatum Paxley, Izzi Dame y Lola Vice vs. Fatal Influence.

Las luchas presentadas fueron:

  1. Fatal Influence vencieron a Tatum Paxley, Lola Vice e Izzi Dame (** 1/2)
  2. El Grande Americano venció a Josh Briggs (***)
  3. Zaria venció a Wren Sinclair (**)
  4. Kelani Jordan venció a Tyra Mae Steele (**)
  5. JeVon Evans venció a Saquon Shugars (***)

Los números de WWE NXT para el 4 de noviembre 2025

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 525 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 690 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, un aumento con respecto a la calificación de 0,07 de la semana pasada.

En lo que respecta a competiciones deportivas destacadas, el partido de la NBA entre Orlando Magic y Atlanta Hawks atrajo a 1.538.000 espectadores en NBC, el partido de baloncesto universitario entre Texas y Duke atrajo a 852.000 espectadores en ESPN, el partido de la NHL entre Carolina Hurricanes y New York Rangers atrajo a 256.000 espectadores en TNT, y el partido de fútbol americano universitario entre Miami (OH) y Ohio atrajo a 470.000 espectadores en ESPN2.

El año pasado por estas fechas, el episodio de NXT del 6 de noviembre de 2024 registró 619.000 espectadores y una calificación de 0,17 en The CW. El episodio de NXT del 7 de noviembre de 2023 registró 794.000 espectadores y una calificación de 0,26 en USA Network.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

