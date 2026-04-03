Rating WWE NXT 31 de marzo 2026

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Lola Vice vs. Kendal Grey.

Mike Santana, Bronco Nima y Lucien Price vencieron a Dion Lennox, Saquon Shugars y Osiris Griffin (*** 1/2) CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Channing ‘Stacks’ Lorenzo y Uriah Connors (****) Jaida Parker venció a Kelani Jordan (***) Keanu Carver venció a Jasper Troy (*** 1/2) CONTENDIENTE #1: Lola Vice vs. Kendal Grey: empate (**** 1/2)

Los números de WWE NXT para el 31 de marzo 2026

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 572 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 581 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, el mismo que el del programa de la semana pasada.

En esta misma época el año pasado, el NXT del 1 de abril de 2025 atrajo a 650.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,15 en The CW. El NXT del 2 de abril de 2024 atrajo a 641.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,20 en USA Network.