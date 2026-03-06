Rating WWE NXT 3 de marzo 2026

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Jacy Jayne vs. Zaria.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Miles Borne retuvo ante Ethan Page (** 1/2) Wren Sinclair venció a Nikkita Lyons (** 1/2) Hank, Tank y Shiloh Hill vencieron a Vanity Project (***) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo por DQ ante Zaria (** 1/2)

Los números de WWE NXT para el 3 de marzo 2026

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 604 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 589 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,09 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, frente al rating de 0,08 del programa de la semana pasada.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 4 de marzo de 2025 atrajo a 698.000 espectadores y un rating de 0,15 en The CW. El NXT del 5 de marzo de 2024 atrajo a 654.000 espectadores y un rating de 0,16 en USA Network.