Rating WWE NXT 28 de octubre 2025

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Kelani Jordan vs. Jordynne Grace.

Las luchas presentadas fueron:

Jasper Troy venció a Axiom (**) CAMPEONATO FEMENIL EVOLVE: Kendal Grey retuvo ante Lash Legend (** 1/2) Myles Borne venció a Tavion Heights (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Tatum Paxley venció por DQ a Lola Vice (**) CAMPEONATO KNOCKOUTS TNA: Kelani Jordan retuvo ante Jordynne Grace (***)

Los números de WWE NXT para el 28 de octubre 2025

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 525 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 690 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,07 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, la misma que la del programa de la semana pasada.

La demografia clave de esta semana igualó el índice de audiencia más bajo jamás registrado para un programa de NXT en su horario habitual en toda la historia de la serie.

En lo que respecta a competiciones deportivas destacadas, el Juego 4 de la Serie Mundial de la MLB de 2025 entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers atrajo a 14.520.000 espectadores en FOX, el partido de la NBA entre los New York Knicks y los Milwaukee Bucks atrajo a 2.135.000 espectadores en NBC, el partido de la NHL entre los Pittsburgh Penguins y los Philadelphia Flyers atrajo a 680.000 espectadores en ESPN, y el partido de la NHL entre los Washington Capitals y los Dallas Stars atrajo a 361.000 espectadores en ESPN.

El año pasado por estas fechas, el episodio de NXT del 29 de octubre de 2024 atrajo a 588.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,14 en The CW. El episodio de NXT del 31 de octubre de 2023 atrajo a 674.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,20 en USA Network.