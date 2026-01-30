Rating WWE NXT 27 de enero 2026

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Darkstate vs. OTM.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Darkstate retuvieron ante OTM (** 1/2) Jaida Parker venció a Nikkita Lyons (** 1/2) Dion Lennox venció a Miles Borne (** 1/2) Lexis King venció a Tavion Heights (**) Thea Hail venció a Zaria (** 1/2) Keanu Carver vs. Andre Chase (**)

Los números de WWE NXT para el 27 de enero 2026

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 674 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 608 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, igual que el rating del programa de la semana pasada.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 28 de enero de 2025 atrajo a 827.000 espectadores y un rating de 0,19 en The CW. El NXT del 30 de enero de 2024 atrajo a 648.000 espectadores y un rating de 0,18 en USA Network.