Rating WWE NXT 24 de marzo 2026

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Tony D’Angelo vs. Ricky Saints.

Las luchas presentadas fueron:

Wren Sinclair y Kendal Grey vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid (****) Kelani Jordan venció a Thea Hail (*** 1/2) GAUNTLET MATCH; CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Johnny Gargano venció a Jackson Drake, Dion Lennox, Shiloh Hill y Charlie Dempsey (****) CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Shawn Spears y Niko Vance (*** 1/2) Tony D’Angelo venció por DQ a Ricky Saints (****)

Los números de WWE NXT para el 24 de marzo 2026

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 588 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 541 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, un aumento con respecto al rating de 0,07 del programa de la semana pasada.

En esta misma época el año pasado, el programa NXT del 25 de marzo de 2025 atrajo a 741.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,16 en The CW. El programa NXT del 26 de marzo de 2024 atrajo a 601.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,17 en USA Network.