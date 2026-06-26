Rating WWE NXT 23 de junio 2026: audiencia y cifras

WWE NXT del 23 de junio de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en The CW. Dentro de los combates y segmentos se destaca el combate entre Izzi Dame vs. Arianna Grace.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO EVOLVE: Aaron Rourke retuvo ante Tristan Angels (** 1/2) Hank y Tank vencieron a Birthright (** 1/2) EK Prosper venció a Keanu Carver (** 1/2) Arianna Grace venció a Izzi Dame (**) Sean Legacy y Dorian Van Dux vs. The Culling (** 1/2)

► Audiencia WWE NXT 23 de junio 2026

El show de WWE NXT en The CW atrajo 668.000 espectadores, lo cual está por encima de los 610.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,11, por encima del total de 0,09 de la semana pasada.

► Comparativa con semanas anteriores

En comparación, con el episodio emitido el 24 de junio del año 2025 alcanzó 729.000 espectadores, con un rating de 0,16 mientras que el 25 de junio del año 2024 atrajo 611.000 espectadores y un rating de 0.18 en USA Network.

El episodio de WWE NXT continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.