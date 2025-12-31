Rating WWE NXT 23 de diciembre 2025

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Chelsea Green vs. Sol Ruca.

Las luchas presentadas fueron:

Lola Vice venció a Izzi Dame (** 1/2) Tavion Heights venció a Eli Knight (**) CHRISTMAS CHAOS: Shiloh Hill y Skylar Raye vs. Stacks y Arianna Grace (***) Lexis King venció a Andre Chase (**) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Chelsea Green retuvo ante Sol Ruca (** 1/2)

Los números de WWE NXT para el 23 de diciembre 2025

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 602 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 607 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, igual que la calificación del programa de la semana anterior.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 24 de diciembre de 2024 atrajo a 723.000 espectadores y un rating de 0,14 en The CW. El NXT del 26 de diciembre de 2023 atrajo a 670.000 espectadores y una audiencia de 0,19 en USA Network.