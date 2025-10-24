Rating WWE NXT 21 de octubre 2025

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Leon Slater vs. Stacks.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE LA DIVISION X TNA: Leon Slater venció a Stacks (*** 1/2) Jasper Troy venció a Zachary Wentz (**) Axiom vs. Sean Legacy (**) OTM vencieron a Hank y Tank (**) Fatal Influence vencieron a The Culling (** 1/2)

Los números de WWE NXT para el 21 de octubre 2025

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 525 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 690 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una rating de 0,07 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,12 del programa de la semana pasada.

La audiencia de esta semana fue la más baja para un programa de NXT desde su traslado a The CW en octubre de 2024 y su calificación demográfica clave fue la más baja en la historia de la serie NXT.

En cuanto a competencias deportivas notables, el partido de la NBA entre Houston Rockets y Oklahoma City Thunder atrajo a 5.096.000 espectadores en ABC y el partido de la NHL entre Florida Panthers y Boston Bruins atrajo a 822.000 espectadores en ESPN.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 22 de octubre de 2024 atrajo a 702.000 espectadores y un rating de 0,16 en The CW. El NXT del 24 de octubre de 2023 atrajo a 787.000 espectadores y una audiencia de 0,21 en USA Network.