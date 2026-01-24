Rating WWE NXT 20 de enero 2026

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Ethan Page vs. Elio LeFleur.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Elio LeFleur (***) Shiloh Hill venció a Josh Briggs (** 1/2) Vanity Project vencieron a Chase U (**) Sean Legacy vs. Eli Knight (**) Zaria y Sol Ruca vencieron a Fatal Influence y Wren Sinclair y Kendal Grey (***)

Los números de WWE NXT para el 20 de enero 2026

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 608 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 618 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, una disminución en comparación con el rating de 0,09 del programa de la semana anterior.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 21 de enero de 2025 atrajo a 812.000 espectadores y un rating de 0,22 en The CW. El NXT del 23 de enero de 2024 atrajo a 642.000 espectadores y un rating de 0,19 en USA Network.