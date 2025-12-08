Rating WWE NXT 2 de diciembre 2025

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Josh Briggs vs. Tavion Heights.

Las luchas presentadas fueron:

Thea Hail venció a Arianna Grace (**) Josh Briggs venció a Tavion Heights (** 1/2) Kendal Grey, Sol Ruca y Lola Vice vencieron a Fatal Influence (***) OTM vencieron a Chase U (**) Joe Hendry, Je’Von Evans, Leon Slater y Myles Borne vencieron a Darkstate (***)

Los números de WWE NXT para el 2 de diciembre 2025

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 532 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 562 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, frente a la calificación de 0,07 de la semana pasada.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 3 de diciembre de 2024 atrajo a 593.000 espectadores y una audiencia de 0,13 en The CW. El NXT del 5 de diciembre de 2023 atrajo a 626.000 espectadores y una audiencia de 0,19 en USA Network.