Rating WWE NXT 2 de diciembre 2025

por
Ratings WWE NXT

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Josh Briggs vs. Tavion Heights.

Las luchas presentadas fueron:

  1. Thea Hail venció a Arianna Grace (**)
  2. Josh Briggs venció a Tavion Heights (** 1/2)
  3. Kendal Grey, Sol Ruca y Lola Vice vencieron a Fatal Influence (***)
  4. OTM vencieron a Chase U (**)
  5. Joe Hendry, Je’Von Evans, Leon Slater y Myles Borne vencieron a Darkstate (***)

Los números de WWE NXT para el 2 de diciembre 2025

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 532 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 562 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, frente a la calificación de 0,07 de la semana pasada.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 3 de diciembre de 2024 atrajo a 593.000 espectadores y una audiencia de 0,13 en The CW. El NXT del 5 de diciembre de 2023 atrajo a 626.000 espectadores y una audiencia de 0,19 en USA Network.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos