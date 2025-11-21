Rating WWE NXT 18 de noviembre 2025

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Ethan Page y Chelsea Green vs. Joe Hendry y Thea Hail.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE RELEVOS MIXTOS AAA: Chelsea Green y Ethan Page retuvieron ante Joe Hendry y Thea Hail (** 1/2) CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Blake Monroe retuvo ante Sol Ruca (***) CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Darkstate retuvieron ante Leon Slater y Je’Von Evans (*** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne venció a Tatum Paxley (*)

Los números de WWE NXT para el 18 de noviembre 2025

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 650 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 554 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada. El programa de esta semana destacó por ser el especial de la primera semana de NXT Gold Rush.

Obtuvo una calificación de 0,11 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, un aumento con respecto a la calificación de 0,07 de la semana pasada.

En cuanto a competiciones deportivas destacadas, el partido de la NBA entre los Detroit Pistons y los Atlanta Hawks, o entre los Phoenix Suns y los Portland Trail Blazers, atrajo a 1.622.000 espectadores en NBC; el partido de baloncesto universitario entre Kansas y Duke, a 1.874.000 espectadores en ESPN; el partido de baloncesto universitario entre Michigan State y Kentucky, a 1.566.000 espectadores en ESPN; y el partido de fútbol masculino entre Estados Unidos y Uruguay, a 295.000 espectadores en TNT.

El año pasado por estas fechas, el episodio de NXT del 19 de noviembre de 2024 registró 672.000 espectadores y una calificación de 0,19 en The CW. El episodio de NXT del 21 de noviembre de 2023 registró 622.000 espectadores y una calificación de 0,19 en USA Network.