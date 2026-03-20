Rating WWE NXT 17 de marzo 2026

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Jacy Jayne vs. Zaria vs. Sol Ruca.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Sol Ruca y Zaria (***) Los Americanos vencieron a Vanity Project (*** 1/2) CAMPEONATO SPEED: Wren Sinclair venció a Fallon Henley (** 1/2) Birthright vencieron a Hank y Tank (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT – LUCHA EN JAULA: Tatum Paxley retuvo ante Izzi Dame (***)

Los números de WWE NXT para el 17 de marzo 2026

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 588 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 541 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,07 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,08 del programa de la semana pasada.

En esta misma época el año pasado, el programa NXT del 18 de marzo de 2025 atrajo a 676.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,15 en The CW. El programa NXT del 19 de marzo de 2024 atrajo a 569.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,18 en USA Network.