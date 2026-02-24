Rating WWE NXT 17 de febrero 2026

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Ethan Page vs. Shiloh Hill.

Las luchas presentadas fueron:

Kelani Jordan venció a Lola Vice (***) Tony D’Angelo venció a Cutler James (**) The Vanity Project vencieron a OTM, Hank y Tank y The Culling (** 1/2) Elio LeFleur vs. Eli Knight: empate (***) CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Shiloh Hill (** 1/2)

Los números de WWE NXT para el 17 de febrero 2026

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 744 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 674 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,09 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,12 del programa de la semana pasada.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 18 de febrero de 2025 atrajo a 689.000 espectadores y un rating de 0,17 en The CW. El NXT del 20 de febrero de 2024 atrajo a 618.000 espectadores y un rating de 0,18 en USA Network.