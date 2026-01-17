Rating WWE NXT 13 de enero 2026

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Lola Vice vs. Kelani Jordan.

Las luchas presentadas fueron:

Lola Vice venció a Kelani Jordan (***) CAMPEONATO WWE SPEED: Jasper Troy retuvo ante Tavion Heights (** 1/2) CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Stacks retuvo ante Shiloh Hill (** 1/2) SIN DESCALIFICACION: Joe Hendry venció a Dion Lennox (***)

Los números de WWE NXT para el 13 de enero 2026

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 618 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 627 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,09 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, una disminución en comparación con el rating de 0,10 del programa de la semana anterior.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 14 de enero de 2025 atrajo a 779.000 espectadores y un rating de 0,17 en The CW. El NXT del 16 de enero de 2024 atrajo a 683.000 espectadores y una audiencia de 0,19 en USA Network.