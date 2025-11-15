Rating WWE NXT 11 de noviembre 2025

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Ricky Saints vs. Trick Williams.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO WWE SPEED: Jasper Troy venció a El Grande Americano (** 1/2) Thea Hail venció a Alba Fyre (*** 1/2) Fallon Henley venció a Skylar Raye (**) Tavion Heights venció a Josh Briggs (** 1/2) CAMPEONATO NXT, LAST MAN STANDING: Ricky Saints retuvo ante Trick Williams (**** 1/2)

Los números de WWE NXT para el 11 de noviembre 2025

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 554 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 528 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,07 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, por debajo de la calificación de 0,08 de la semana pasada.

En lo que respecta a competiciones deportivas destacadas, el partido de la NBA entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers o entre los Denver Nuggets y los Sacramento Kings atrajo a 2.237.000 espectadores en NBC, el partido de baloncesto universitario entre Kentucky y Louisville atrajo a 1.266.000 espectadores en ESPN, el partido de baloncesto universitario entre Wake Forest y Michigan atrajo a 532.000 espectadores en FS1, el partido de baloncesto universitario entre Texas Tech e Illinois atrajo a 529.000 espectadores en FS1, y el partido de la NHL entre los Toronto Maple Leafs y los Boston Bruins atrajo a 288.000 espectadores en TNT.

El año pasado por estas fechas, el episodio de NXT del 12 de noviembre de 2024 atrajo a 631.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,16 en The CW. El episodio de NXT del 14 de noviembre de 2023 atrajo a 703.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,21 en USA Network.