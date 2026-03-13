Rating WWE NXT 10 de marzo 2026

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Sol Ruca vs. Lainey Reid.

Las luchas presentadas fueron:

Sean Leagacy y Eli Knight vencieron a Jasper Troy (***) Lexis King y Uriah Connors vencieron a Charlie Dempsey y Tavion Heights (** 1/2) Sol Ruca venció a Lainey Reid (***) Wren Sinclair venció a Thea Hail (**) Ethan Page y Ricky Saints vencieron a Joe Hendry y Miles Borne (***)

Los números de WWE NXT para el 10 de marzo 2026

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 541 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 604 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,08 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,09 del programa de la semana pasada.

En esta misma época el año pasado, el programa NXT del 11 de marzo de 2025 atrajo a 732.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,15 en The CW. El programa NXT del 12 de marzo de 2024 atrajo a 588.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,16 en USA Network.