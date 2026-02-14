Rating WWE NXT 10 de febrero 2026

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Jaida Parker vs. Blake Monroe.

Las luchas presentadas fueron:

Jaida Parker vs. Blake Monroe: doble conteo fuera (**) Eli Knight venció a Josh Briggs (**) CAMPEONATO NXT: Joe Hendry retuvo ante Jackson Drake (** 1/2) Vanity Project vencieron a Hank y Tank (***) Sol Ruca y Zaria vencieron a Wren Sinclair y Kendal Grey (***)

Los números de WWE NXT para el 10 de febrero 2026

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 674 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 608 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,12 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, frente al rating de 0,08 del programa de la semana pasada.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 11 de febrero de 2025 atrajo a 766.000 espectadores y un rating de 0,18 en The CW. El NXT del 13 de febrero de 2024 atrajo a 650.000 espectadores y un rating de 0,17 en USA Network.