Rating SmackDown: el más bajo de la historia de show sin interrupción

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con el combate entre Solo Sikoa vs. Sami Zayn.

Las luchas presentadas fueron:

  1. Alexa Bliss vencio a Chelsea Green (** 1/2)
  2. LUCHA PARA DEFINIR A LA RETADORA #1 AL CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Michin venció a Kiana James (*)
  3. LUCHA PARA DEFINIR A LOS RETADORES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Montez Ford y Angelo Dawkins vencieron a The Miz y Carmelo Hayes (** 1/2)
  4. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn venció a Solo Sikoa (*** 1/2)

► Los números de SmackDown en la noche del viernes

Cobertura y resultados WWE SmackDown 29 de agosto 2025 | Solo Sikoa vs. Sami Zayn

WWE Smackdown en FOX atrajo un rating de 1 millón 147 mil espectadores, esto esta por debajo del 1 millón 258 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,28 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, una calificación inferior a la de 0,35 de la semana anterior.

La audiencia del programa de esa semana fue la más baja de la historia para un programa de SmackDown sin preempción.

En cuanto a la competencia deportiva notable, el partido de fútbol americano universitario de Auburn contra Baylor atrajo a 2.832.000 espectadores en FOX, el partido de fútbol americano universitario de Georgia Tech contra Colorado atrajo a 3.483.000 espectadores en ESPN, el partido de fútbol americano universitario de Western Michigan contra Michigan State atrajo a 623.000 espectadores en FS1, el partido del Banana Ball World Tour de Texas Tailgaters contra Savannah Bananas atrajo a 202.000 espectadores en truTV, y el partido de la MLB de Milwaukee Brewers contra Toronto Blue Jays o Pittsburgh Pirates contra Boston Red Sox atrajo a 182.000 espectadores en MLB Network.

El SmackDown del año pasado, emitido el 30 de agosto de 2024, atrajo a 2.054.000 espectadores y una audiencia de 0,53 en FOX. El episodio del 1 de septiembre de 2023 atrajo a 2.443.000 espectadores en FOX.

