Rating SmackDown 9 de enero 2026

por
Ratings WWE SmackDown

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Cody Rhodes vs. Drew McIntyre.

Las luchas presentadas fueron:

  1. Trick Williams venció a Rey Fénix (**)
  2. CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia retuvo ante Alexa Bliss (** 1/2)
  3. MFTs (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa y Talla Tonga) vencieron a The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Dexter Lumis, Joe Gacy y Erick Rowan) (** 1/2)
  4. Jordynne Grace venció a Alba Fyre (* 1/2)
  5. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Shinsuke Nakamura (***)
  6. CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE | TRES NIVELES DEL INFIERNO: Drew McIntyre venció a Cody Rhodes (c) (****)

► Los números de SmackDown del 9 de enero 2026

Logo SmackDown

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 990 mil espectadores, esto es un aumento con respecto a 1 millón 175 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,26 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,28 del programa de la semana anterior.

El SmackDown del año pasado, emitido el 10 de enero de 2025, atrajo a 1.436.000 espectadores y un rating de 0,40 en USA Network. El episodio del 12 de enero de 2024 atrajo a 2.384.000 espectadores en FOX.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos