Rating SmackDown 7 de noviembre 2025

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Giulia vs. Chelsea Green.

Las luchas presentadas fueron:

RETO CAMPEONATO ABIERTO CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Johnny Gargano (*** 1/2) Nia Jax venció a Charlotte Flair (** 1/2) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS FEMENIL WWE: Chelsea Green venció a Giulia (c) (**) Talla Tonga venció a Rey Fénix (* 1/2) Cody Rhodes vs. Aleister Black: sin ganador (*** 1/2)

► Los números de SmackDown del 7 de noviembre 2025

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 141 mil espectadores, esto esta por debajo con respecto a los 993 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,26 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, un aumento con respecto a la calificación de 0,20 del programa de la semana anterior.

El SmackDown del año pasado, emitido el 8 de noviembre de 2024, tuvo una audiencia de 1.536.000 espectadores y una calificación de 0,47 en USA Network. El episodio del 10 de noviembre de 2023 atrajo a 2.195.000 espectadores en FOX.