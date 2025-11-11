Rating SmackDown 7 de noviembre 2025

Ratings WWE SmackDown

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Giulia vs. Chelsea Green.

Las luchas presentadas fueron:

  1. RETO CAMPEONATO ABIERTO CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Johnny Gargano (*** 1/2)
  2. Nia Jax venció a Charlotte Flair (** 1/2)
  3. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS FEMENIL WWE: Chelsea  Green venció a Giulia (c) (**)
  4. Talla Tonga venció a Rey Fénix (* 1/2)
  5. Cody Rhodes vs. Aleister Black: sin ganador (*** 1/2)

► Los números de SmackDown del 7 de noviembre 2025

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 141 mil espectadores, esto esta por debajo con respecto a los 993 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,26 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, un aumento con respecto a la calificación de 0,20 del programa de la semana anterior.

El SmackDown del año pasado, emitido el 8 de noviembre de 2024, tuvo una audiencia de 1.536.000 espectadores y una calificación de 0,47 en USA Network. El episodio del 10 de noviembre de 2023 atrajo a 2.195.000 espectadores en FOX.

