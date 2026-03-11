Rating SmackDown 6 de marzo 2026

Ratings WWE SmackDown

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Drew McIntyre vs. Cody Rhodes.

Las luchas presentadas fueron:

  1. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Hijo de Dr. Wagner Jr. (*** 1/2)
  2. LUCHA PARA CONTENDIENTE #1: Charlote Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James (***)
  3. TAG TEAM TURMOIL MATCH; CONTENDIENTE #1: R-Truth y Damian Priest vencieron a Alex Shelley y Chris Sabin, Nathan Frazer y Axiom, Dexter Lumis y Joe Gacy y Ángel Garza y Humberto Carrillo (***)
  4. Oba Femi venció a Johnny Gargano (* 1/2)
  5. CAMPEONATO WWE: Cody Rhodes venció a Drew McIntyre (c) (**** 1/2)

► Los números de SmackDown del 6 de marzo 2026

Logo SmackDown

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 190 mil espectadores, esto esta por debajo con respecto a 1 millón 379 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,27 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,34 del programa de la semana anterior.

El SmackDown del año pasado, emitido el 7 de marzo de 2025, atrajo a 1.731.000 espectadores y un rating de 0,52 en USA Network. El episodio del 8 de marzo de 2024 atrajo a 2.439.000 espectadores en FOX.

LA LUCHA SIGUE...
