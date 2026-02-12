Rating SmackDown 6 de febrero 2026

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Shinsuke Nakamura vs. Tama Tonga.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Iyo Sky y Rhea Ripley (c) retuvieron ante Giulia y Kiana James (***) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante The Miz (*** 1/2) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Tiffany Stratton venció a Lash Legend y Chelsea Green (***) Oba Femi venció a Kit Wilson (** 1/2) Tama Tonga venció a Shinsuke Nakamura (*** 1/2) Jade Cargill y Jordynne Grace vencieron a Liv Morgan y Raquel Rodríguez (***) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Randy Orton venció a Aleister Black y Solo Sikoa (****)

► Los números de SmackDown del 6 de febrero 2026

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 459 mil espectadores, esto esta por encima con respecto a 1 millón 260 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,35 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente al rating de 0,29 del programa de la semana anterior.

El SmackDown del año pasado, emitido el 7 de febrero de 2025, atrajo a 1.507.000 espectadores y un rating de 0,48 en USA Network. El episodio del 9 de febrero de 2024 atrajo a 2.579.000 espectadores en FOX.