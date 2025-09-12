Rating SmackDown 5 de septiembre 2025: audiencia sube con regreso de AJ Lee

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con el regreso de AJ Lee.

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn vs. John Cena; sin ganador (****)
  2. Aleister Black venció a Damian Priest (***)
  3. CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia venció a Michin (** 1/2)

► Los números de SmackDown en la noche del viernes

WWE Smackdown en FOX atrajo un rating de 1 millón 585 mil espectadores, esto esta por debajo del 1 millón 147 mil televidentes de la semana pasada. El programa de esa semana destacó por el regreso de SmackDown a su horario en directo después de que el de la semana anterior se transmitiera con retraso en Estados Unidos debido a que se celebró en Francia, y por representar también el regreso de AJ Lee a la WWE por primera vez en diez años.

Obtuvo un rating de 0,51 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente al de 0,28 de la semana anterior.

En cuanto a competencias deportivas notables, el US Open 2025 de tenis masculino seminal atrajo a 1,639,000 espectadores en USA Network, el partido de fútbol americano universitario de James Madison vs. Louisville atrajo a 818,000 espectadores en ESPN, el partido de MLB de Toronto Blue Jays vs. New York Yankees o Los Angeles Dodgers vs. Baltimore Orioles atrajo a 372,000 espectadores en MLB Network, y el partido de voleibol universitario femenino de Kentucky vs. Penn State atrajo a 462,000 espectadores en FOX.

El SmackDown del año pasado, emitido el 6 de septiembre de 2024, atrajo a 1.770.000 espectadores y una audiencia de 0,45 en FOX. El episodio del 8 de septiembre de 2023 atrajo a 2.094.000 espectadores en FOX.

