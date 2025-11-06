Rating SmackDown 31 de octubre 2025

por
Ratings WWE SmackDown

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Nia Jax vs. Alexa Bliss.

Las luchas presentadas fueron:

  1. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov retuvo ante Nathan Frazer (***)
  2. Carmelo Hayes venció a Kit Wilson (***)
  3. Alexa Bliss venció a Nia Jax (***)
  4. Tama Tonga y JC Mateo vencieron a Alex Shelley y Chris Sabin (***)

► Los números de SmackDown del 31 de octubre 2025

WWE Smackdown en FOX atrajo una audiencia de 993 mil espectadores, esto esta por debajo con respecto al 1 millón 024 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,20 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, inferior a la calificación de 0,22 del programa de la semana anterior.

Esa semana, la audiencia y los ratings fueron los más bajos de la historia para un programa de SmackDown no interrumpido.

En lo que respecta a competiciones deportivas destacadas, el sexto partido de la Serie Mundial de la MLB de 2025 entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays atrajo a 17.429.000 espectadores en FOX, el partido de fútbol americano universitario entre North Carolina y Syracuse atrajo a 983.000 espectadores en ESPN, y la carrera del campeonato de la NASCAR Craftsman Truck Series de 2025 atrajo a 455.000 espectadores en FS1.

El SmackDown del año pasado, emitido el 1 de noviembre de 2024, tuvo una audiencia de 1.428.000 espectadores y una calificación de 0,43 en USA Network. El episodio del 3 de noviembre de 2023 atrajo a 2.119.000 espectadores en FOX.

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos