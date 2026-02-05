Rating SmackDown 30 de enero 2026

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Cody Rhodes, Sami Zayn, Randy Orton y Jey Uso vs. Bron Breakker, Bronson Reed, Austin Theory y Logan Paul.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes retuvo ante Rey Fénix (***) Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Liv Morgan y Roxanne Pérez (**) Axiom venció a Johnny Gargano (** 1/2) Ilja Dragunov venció a The Miz (***) Cody Rhodes, Sami Zayn, Randy Orton y Jey Uso vencieron por DQ a Bron Breakker, Bronson Reed, Austin Theory y Logan Paul (**)

► Los números de SmackDown del 30 de enero 2026

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 260 mil espectadores, esto esta por encima con respecto a 943 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,29 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente al rating de 0,22 del programa de la semana anterior.

El SmackDown del año pasado, emitido el 31 de enero de 2025, atrajo a 1.587.000 espectadores y un rating de 0,51 en USA Network. El episodio del 2 de febrero de 2024 atrajo a 2.469.000 espectadores en FOX.