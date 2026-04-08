Rating SmackDown 3 de abril 2026

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Sami Zayn y Carmelo Hayes.

Rhea Ripley venció a Michin (**) Uncle Howdy venció a Tama Tonga (**) Aleister Black venció a Matt Cardona (**) Alexa Bliss y Charlotte Flair vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: R-Truth y Damian Priest retuvieron ante The Miz y Kit Wilson (** 1/2) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo ante Carmelo Hayes (***)

► Los números de SmackDown del 3 de abril 2026

WWE SmackDown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 508 mil espectadores, esto esta ampliamente por encima con respecto a 1 millón 308 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,43 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, un aumento con respecto al rating de 0,33 de la semana anterior.

El episodio de SmackDown del año pasado, emitido el 4 de abril de 2025, atrajo a 1.578.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,47 en USA Network. El episodio del 5 de abril de 2024 atrajo a 2.603.000 espectadores en FOX.