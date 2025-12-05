Rating SmackDown 28 de noviembre 2025

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Jey Uso vs. Rusev.

Las luchas presentadas fueron:

  1. Jey Uso venció a Rusev (**)
  2. LA Knight venció a The Miz (** 1/2)
  3. Charlotte Flair venció a Asuka (***)
  4. COMBATE TRADICIONAL DE SURVIVOR SERIES:  MFT vencieron a Team Sami Zayn (** 1/2)

► Los números de SmackDown del 28 de noviembre 2025

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 142 mil espectadores, esto esta por debajo con respecto a 1 millón 210 mil televidentes de la semana pasada. El programa de esa semana se destacó por ser grabado y no en directo, debido a que la WWE se tomó una semana libre por el Día de Acción de Gracias.

Obtuvo una calificación de 0,28 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo de la calificación de 0,29 del programa de la semana anterior.

El SmackDown del año pasado, emitido el 29 de noviembre de 2024, atrajo a 1.341.000 espectadores y una audiencia de 0,40 en USA Network. El episodio del 1 de diciembre de 2023 atrajo a 2.044.000 espectadores en FOX.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

