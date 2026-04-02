Rating SmackDown 27 de marzo 2026

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Giulia vs. Tiffany Stratton.

Las luchas presentadas fueron:

The Bella Twins vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss (** 1/2) Rhea Ripley venció por DQ a B-Fab (*) Jelly Roll venció a Kit Wilson (**) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn venció a Carmelo Hayes (*** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia retuvo ante Tiffany Stratton (**) Randy Orton venció a Matt Cardona (**)

► Los números de SmackDown del 27 de marzo 2026

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 308 mil espectadores, esto esta ampliamente por debajo con respecto a 1 millón 439 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,33 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, un aumento con respecto al rating de 0,32 de la semana anterior.

El episodio de SmackDown del año pasado, emitido el 28 de marzo de 2025, atrajo a 1.350.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,40 en USA Network. El episodio del 29 de marzo de 2024 atrajo a 2.201.000 espectadores en FOX.