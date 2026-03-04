Rating SmackDown 27 de febrero 2026

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Rhea Ripley e Iyo Sky vs. Nia Jax y Lash Legend.

Las luchas presentadas fueron:

Uncle Howdy venció a Solo Sikoa (** 1/2) Tiffany Stratton venció a Kairi Sane (****) Oba Femi venció a The Miz (*** 1/2) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Matt Cardona (****) Jordynne Grace venció a Candice LeRae (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax vencieron a Rhea Ripley e Iyo Sky (c) (****) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2026: Logan Paul venció a Jacob Fatu (*** 1/2)

► Los números de SmackDown del 27 de febrero 2026

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 379 mil espectadores, esto esta por encima con respecto a 1 millón 113 mil televidentes de la semana pasada. . El programa de esa semana se destacó por el regreso de SmackDown a USA Network tras haber sido precedido por Syfy las dos semanas anteriores debido a los compromisos de USA Network con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

Obtuvo un rating de 0,34 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente al rating de 0,29 del programa de la semana anterior.

El SmackDown del año pasado, emitido el 28 de febrero de 2025, atrajo a 1.731.000 espectadores y un rating de 0,52 en USA Network. El episodio del 1 de marzo de 2024 atrajo a 2.384.000 espectadores en FOX.