Rating SmackDown 27 de febrero 2026

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Rhea Ripley e Iyo Sky vs. Nia Jax y Lash Legend.
Las luchas presentadas fueron:
- Uncle Howdy venció a Solo Sikoa (** 1/2)
- Tiffany Stratton venció a Kairi Sane (****)
- Oba Femi venció a The Miz (*** 1/2)
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Matt Cardona (****)
- Jordynne Grace venció a Candice LeRae (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax vencieron a Rhea Ripley e Iyo Sky (c) (****)
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2026: Logan Paul venció a Jacob Fatu (*** 1/2)
► Los números de SmackDown del 27 de febrero 2026
WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 379 mil espectadores, esto esta por encima con respecto a 1 millón 113 mil televidentes de la semana pasada. . El programa de esa semana se destacó por el regreso de SmackDown a USA Network tras haber sido precedido por Syfy las dos semanas anteriores debido a los compromisos de USA Network con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.
Obtuvo un rating de 0,34 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente al rating de 0,29 del programa de la semana anterior.
El SmackDown del año pasado, emitido el 28 de febrero de 2025, atrajo a 1.731.000 espectadores y un rating de 0,52 en USA Network. El episodio del 1 de marzo de 2024 atrajo a 2.384.000 espectadores en FOX.