Rating SmackDown 26 de diciembre 2025

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Joe Hendry vs. The Miz.

Las luchas presentadas fueron:

  1. LUCHA CALLEJERA AL ESTILO MILAGRO EN LA CALLE 34: Joe Hendry venció a The Miz (** 1/2)
  2. Charlotte Flair venció a Lash Legend (**)
  3. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes venció a Ilja Dragunov (c) (*** 1/2)
  4. Giulia y Kiana James vencieron a Chelsea Green y Alba Fyre (** 1/2)

► Los números de SmackDown del 26 de diciembre 2025

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 138 mil espectadores, esto es un aumento con respecto a 995 mil televidentes de la semana pasada. El programa de esa semana se destacó por ser grabado y no en vivo.

Obtuvo un rating de 0,27 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente al rating de 0,21 del programa de la semana anterior.

El SmackDown del año pasado, emitido el 27 de diciembre de 2024, atrajo a 1.436.000 espectadores y un rating de 0,41 en USA Network. El episodio del 29 de diciembre de 2023 atrajo a 1.355.000 espectadores en FOX.

