Rating SmackDown 24 de octubre 2025

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Ilja Dragunov vs. Aleister Black.

Las luchas presentadas fueron:

Tama Tonga y JC Mateo vencieron a Shinsuke Nakamura y Rey Fénix (***) Tiffany Stratton venció a Kiana James (****) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov retuvo ante Aleister Black (****) Drew McIntyre venció a Jimmy Uso (****)

► Los números de SmackDown del 24 de octubre 2025

WWE Smackdown en FOX atrajo una audiencia de 1 millón 147 mil espectadores, esto esta por debajo con respecto al 1 millón 189 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo una rating de 0,29 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, superior a la rating de 0,23 del programa de la semana anterior.

En lo que respecta a competiciones deportivas destacadas, el primer partido de la Serie Mundial de la MLB de 2025 entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays atrajo a 12.499.000 espectadores en FOX, el partido de fútbol americano universitario entre California y Virginia Tech atrajo a 1.087.000 espectadores en ESPN, el partido de fútbol americano universitario entre North Texas y Charlotte atrajo a 312.000 espectadores en ESPN2, la carrera de playoffs de la NASCAR Trucks NCTS en el Charlotte ROVAL atrajo a 362.000 espectadores en FS1, y el primer partido de los playoffs de la MLS de 2025 entre Nashville SC e Inter Miami CF atrajo a 165.000 espectadores en FS1.

El SmackDown del año pasado, emitido el 25 de octubre de 2024, tuvo una audiencia de 1.418.000 espectadores y una calificación de 0,43 en USA Network. El episodio del 27 de octubre de 2023 atrajo a 1.145.000 espectadores en FOX.