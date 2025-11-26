Rating SmackDown 21 de noviembre 2025

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Penta vs. Finn Bálor.

Las luchas presentadas fueron:

  1. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante JD McDonagh (***)
  2. TORNEO LAST TIME IS NOW: Carmelo Hayes venció a Bronson Reed (** 1/2)
  3. Johnny Gargano y Tommaso Ciampa vencieron a Axiom y Nathan Frazer (** 1/2)
  4. TORNEO LAST TIME IS NOW: Penta venció a Finn Bálor (*** 1/2)

► Los números de SmackDown del 21 de noviembre 2025

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 210 mil espectadores, esto esta por debajo con respecto a 1 millón 158 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,29 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente a la calificación de 0,27 del programa de la semana anterior.

En cuanto a competencias deportivas notables, el partido de fútbol universitario de Florida State contra NC State atrajo a 2.127.000 espectadores en ESPN, el partido de baloncesto universitario de Louisville contra Cincinnati atrajo a 414.000 espectadores en ESPN2 y el partido de baloncesto universitario femenino de Michigan contra UConn atrajo a 967.000 espectadores en FOX.

El SmackDown del año pasado, el 22 de noviembre de 2024, atrajo a 1.578.000 espectadores y una audiencia de 0,46 en USA Network. El episodio del 24 de noviembre de 2023 atrajo a 789.000 espectadores en FS1.

LA LUCHA SIGUE...
