Rating SmackDown 20 de marzo 2026

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Ratings WWE SmackDown

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Nia Jax y Lash Legend contra Nikki Bella y Brie Bella.

  1. CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth vencieron a JC Mateo y Tama Tonga (c) (*)
  2. Alex Shelley y Chris Sabin vencieron a Axiom y Nathan Frazer (***)
  3. Aleister Black venció a Sami Zayn (****)
  4. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Ilja Dragunov (****)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend (c) vencieron por DQ a Nikki Bella y Brie Bella(***)

► Los números de SmackDown del 20 de marzo 2026

Logo SmackDown

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 439 mil espectadores, esto esta ligeramente por encima con respecto a 1 millón 419 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,32 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, el mismo que la del programa de la semana anterior.

El episodio de SmackDown del año pasado, emitido el 21 de marzo de 2025, atrajo a 1.459.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,39 en USA Network. El episodio del 22 de marzo de 2024 atrajo a 2.235.000 espectadores en FOX.

 

 

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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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