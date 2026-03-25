Rating SmackDown 20 de marzo 2026

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Nia Jax y Lash Legend contra Nikki Bella y Brie Bella.

CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth vencieron a JC Mateo y Tama Tonga (c) (*) Alex Shelley y Chris Sabin vencieron a Axiom y Nathan Frazer (***) Aleister Black venció a Sami Zayn (****) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Ilja Dragunov (****) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend (c) vencieron por DQ a Nikki Bella y Brie Bella(***)

► Los números de SmackDown del 20 de marzo 2026

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 439 mil espectadores, esto esta ligeramente por encima con respecto a 1 millón 419 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,32 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, el mismo que la del programa de la semana anterior.

El episodio de SmackDown del año pasado, emitido el 21 de marzo de 2025, atrajo a 1.459.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,39 en USA Network. El episodio del 22 de marzo de 2024 atrajo a 2.235.000 espectadores en FOX.