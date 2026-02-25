Rating SmackDown 20 de febrero 2026

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Carmelo Hayes vs. Damian Priest vs. Trick Williams.

Las luchas presentadas fueron:

Tama Tonga venció a Ilja Dragunov (** 1/2) LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Charlotte Kiana James venció a Flair y Nia Jax (***) Oba Femi venció a Kit Wilson (*) Tiffany Stratton venció a Alba Fyre (**) LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Trick Williams venció a Carmelo Hayes y Damian Priest (***) Rhea Ripley venció por DQ a Giulia (**) Aleister Black venció a Randy Orton (** 1/2)

► Los números de SmackDown del 20 de febrero 2026

WWE Smackdown en SyFy atrajo una audiencia de 1 millón 113 mil espectadores, esto esta por encima con respecto a 1 millón 042 mil televidentes de la semana pasada. El programa de esa semana se destacó porque SmackDown fue transferido a Syfy debido a los compromisos de USA Network con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

Obtuvo un rating de 0,29 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente al rating de 0,26 del programa de la semana anterior.

El SmackDown del año pasado, emitido el 21 de febrero de 2025, atrajo a 1.736.000 espectadores y un rating de 0,51 en USA Network. El episodio del 23 de febrero de 2024 atrajo a 2.272.000 espectadores en FOX.