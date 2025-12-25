Rating SmackDown 19 de diciembre 2025

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Wyatt Sicks vs. MFT.

Las luchas presentadas fueron:

Nia Jax y Lash Legend vencieron a Asuka y Kairi Sane (* 1/2) Giulia venció a Alba Fyre (* 1/2) Ila Dragunov y Carmelo Hayes vencieron a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Dexter Lumis y Joe Gacy vs. JC Mateo y Tonga Loa: sin ganadores (**)

► Los números de SmackDown del 19 de diciembre 2025

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 995 mil espectadores, esto esta por debajo con respecto a 1 millón 240 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,21 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo de la calificación de 0,26 del programa de la semana anterior.

El SmackDown del año pasado, emitido el 20 de diciembre de 2024, atrajo a 1.326.000 espectadores y un rating de 0,37 en USA Network. El episodio del 22 de diciembre de 2023 atrajo a 2.108.000 espectadores en FOX.