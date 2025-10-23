Rating SmackDown 17 de octubre 2025

por
Ratings WWE SmackDown

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Sami Zayn y Ilja Dragunov.

Las luchas presentadas fueron

  1. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Alexa Bliss y Charlotte Flair (c) retuvieron ante Sol Ruca y ZARIA (***)
  2. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov venció a Sami Zayn (c) (**** 1/2)
  3. Alex Shelley y Chris Sabin vencieron a Ángel Garza y Humberto Carrillo (***)
  4. CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Drew McIntyre venció por DQ a Cody Rhodes (c) (*** 1/2)

► Los números de SmackDown del 17 de octubre 2025

WWE Smackdown en FOX atrajo una audiencia de 1 millón 180 mil espectadores, esto esta por encima con respecto al 1 millón 024 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo una ratingde 0,23 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, en comparación con la calificación de 0,22 del programa de la semana anterior.

En cuanto a la competencia deportiva notable, el Juego 5 de los Playoffs de la MLB 2025 ALCS de Toronto Blue Jays contra Seattle Mariners atrajo a 3,948,000 espectadores en FS1, el Juego 4 de los Playoffs de la MLB 2025 NLCS de Los Angeles Dodgers contra Milwaukee Brewers atrajo a 3,510,000 espectadores en TBS y 956,000 espectadores en truTV, el juego de fútbol americano universitario de Nebraska contra Minnesota atrajo a 2,661,000 espectadores en FOX, y el juego de fútbol americano universitario de Louisville contra Miami atrajo a 3,410,000 espectadores en ESPN.

El SmackDown del año pasado, emitido el 18 de octubre de 2024, atrajo a 1.378.000 espectadores y una audiencia de 0,42 en USA Network. El episodio del 20 de octubre de 2023 atrajo a 2.253.000 espectadores en FOX.

