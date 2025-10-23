Rating SmackDown 17 de octubre 2025

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Sami Zayn y Ilja Dragunov.

Las luchas presentadas fueron

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Alexa Bliss y Charlotte Flair (c) retuvieron ante Sol Ruca y ZARIA (***) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov venció a Sami Zayn (c) (**** 1/2) Alex Shelley y Chris Sabin vencieron a Ángel Garza y Humberto Carrillo (***) CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Drew McIntyre venció por DQ a Cody Rhodes (c) (*** 1/2)

► Los números de SmackDown del 17 de octubre 2025

WWE Smackdown en FOX atrajo una audiencia de 1 millón 180 mil espectadores, esto esta por encima con respecto al 1 millón 024 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo una ratingde 0,23 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, en comparación con la calificación de 0,22 del programa de la semana anterior.

En cuanto a la competencia deportiva notable, el Juego 5 de los Playoffs de la MLB 2025 ALCS de Toronto Blue Jays contra Seattle Mariners atrajo a 3,948,000 espectadores en FS1, el Juego 4 de los Playoffs de la MLB 2025 NLCS de Los Angeles Dodgers contra Milwaukee Brewers atrajo a 3,510,000 espectadores en TBS y 956,000 espectadores en truTV, el juego de fútbol americano universitario de Nebraska contra Minnesota atrajo a 2,661,000 espectadores en FOX, y el juego de fútbol americano universitario de Louisville contra Miami atrajo a 3,410,000 espectadores en ESPN.

El SmackDown del año pasado, emitido el 18 de octubre de 2024, atrajo a 1.378.000 espectadores y una audiencia de 0,42 en USA Network. El episodio del 20 de octubre de 2023 atrajo a 2.253.000 espectadores en FOX.