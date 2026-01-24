Rating SmackDown 16 de enero 2026

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Wyatt Sicks vs. MFTs.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Ilja Dragunov (*** 1/2) Jade Cargill venció a Chelsea Green (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Dexter Lumis y Joe Gacy (c) (***) Nathan Frazer venció a Johnny Gargano (***) LUCHA PARA SER RETADORAS #1: Giulia y Kiana James vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss y Nia Jax y Lash Legend (*** 1/2) Trick Williams venció por DQ a Damian Priest (***)

► Los números de SmackDown del 16 de enero 2026

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 968 mil espectadores, esto esta por debajo con respecto a 990 mil televidentes de la semana pasada.

Tuvo un rating de 0,21 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,26 del programa de la semana anterior.

El SmackDown del año pasado, emitido el 17 de enero de 2025, atrajo a 1.403.000 espectadores y un rating de 0,42 en USA Network. El episodio del 19 de enero de 2024 atrajo a 2.408.000 espectadores en FOX.