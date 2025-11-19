Rating SmackDown 14 de noviembre 2025

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Jey Uso vs. The Miz.

Las luchas presentadas fueron:

TORNEO THE LAST TIME IS NOW: Jey Uso venció a The Miz (***) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Axiom (****) TORNEO THE LAST TIME IS NOW: LA Knight venció a Zack Ryder (*** 1/2) Jade Cargill venció a B-FAB (*) CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) venció por DQ a Bronson Reed (***)

► Los números de SmackDown del 14 de noviembre 2025

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 158 mil espectadores, esto esta por debajo con respecto a 1 millon 141 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,27 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, un aumento con respecto a la calificación de 0,26 del programa de la semana anterior.

En lo que respecta a competiciones deportivas destacadas, el partido de fútbol americano universitario entre Minnesota y Oregon atrajo a 2.444.000 espectadores en FOX, el partido de fútbol americano universitario entre Clemson y Louisville atrajo a 2.564.000 espectadores en ESPN y el partido de baloncesto universitario entre TCU y Michigan atrajo a 419.000 espectadores en ESPN2.

El SmackDown del año pasado, emitido el 15 de noviembre de 2024, tuvo una audiencia de 1.234.000 espectadores y una calificación de 0,32 en USA Network. El episodio del 17 de noviembre de 2023 atrajo a 2.206.000 espectadores en FOX.