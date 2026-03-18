Rating SmackDown 13 de marzo 2026

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Jade Cargill vs. Michin.

Las luchas presentadas fueron:

Uncle Howdy y Erick Rowan vencieron a Solo Sikoa y Talla Tonga (***) Jade Cargill venció a Michin (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax (c) vencieron por DQ a Alexa Bliss y Charlotte Flair (*** 1/2) Damian Priest y R-Truth vencieron a Ángel Garza y Berto (*** 1/2) Tiffany Stratton venció a Kiana James (*** 1/2) Trick Williams venció a Jacob Fatu (*** 1/2)

► Los números de SmackDown del 13 de marzo 2026

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 419 mil espectadores, esto esta por debajo con respecto a 1 millón 190 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,32 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, un aumento con respecto al rating de 0,27 del programa de la semana anterior.

El episodio de SmackDown del año pasado, emitido el 14 de marzo de 2025, atrajo a 1.571.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,52 en USA Network. El episodio del 15 de marzo de 2024 atrajo a 2.340.000 espectadores en FOX.