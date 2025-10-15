Rating SmackDown 10 de octubre 2025

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Tiffany Stratton y Stephanie Vaquer vs. Giulia y Kiana James.

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO DE  LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn venció por DQ a Shinsuke Nakamura (** 1/2)
  2. Stephanie Vaquer y Tiffany Stratton vencieron a Giulia y Kiana James (** 1/2)
  3. CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Wyatt Sicks retuvieron ante The Street Profits (**)
  4. LAST MAN STANDING: Aleister Black venció a Damian Priest (***)

► Los números de SmackDown en la noche del viernes

WWE Smackdown en FOX atrajo un rating de 1 millón 024 mil espectadores, esto esta por debajo del 1 millón 030 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,22 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, una disminución en comparación con la calificación de 0,23 del programa de la semana anterior.

La audiencia y los índices de audiencia de esa semana fueron los más bajos de la historia para un programa de SmackDown desde su regreso a USA Network en septiembre de 2024.

En cuanto a competencias deportivas notables, el Juego 5 de los Playoffs de la MLB 2025 de Detroit Tigers vs. Seattle Mariners atrajo a 8,049,000 espectadores en FOX, el Juego 4 de las Finales de la WNBA 2025 de Las Vegas Aces vs. Phoenix Mercury atrajo a 1,437,000 espectadores en ESPN, el juego de fútbol universitario de South Florida vs. North Texas atrajo a 1,104,000 espectadores en ESPN2, y el juego de USA Soccer Men de Estados Unidos vs. Ecuador atrajo a 369,000 espectadores en TNT.

El SmackDown del año pasado, emitido el 11 de octubre de 2024, atrajo a 1.652.000 espectadores y un rating de 0,49 en USA Network. El episodio del 13 de octubre de 2023 atrajo a 2.417.000 espectadores en FOX.

