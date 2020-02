Estamos cada vez más cerca de Super ShowDown y WWE Raw presentó un episodio mejor balanceado que la semana anterior. Esto se vio reflejado en la audiencia, que subió en unos cuantos miles de espectadores.

las luchas presentadas fueron:

1- CAMPEONATO FEMENIL RAW

Becky Lynch retuvo ante Asuka

2- Street Profits vencieron a Mojo Rawley y Riddick Moss

3- Ángel Garza venció a Cedric Alexander

4- Rhea Ripley venció a Sarah Logan

5- Ricochet venció a Bobby Lashley

6- Aleister Black venció a Akira Tozawa

7- Seth Rollins, Murphy y AOP vencieron a Kevin Owens, Samoa Joe y The Viking Raiders

► Rating Raw 10 de febrero 2020

La audiencia alcanzada por Monday Night Raw en los Estados Unidos fue de 2 millones 337 mil espectadores, con un rating de 0.80. Esto es un 7,8% más que los 2 millones 168 mil espectadores de la semana pasada.

El desglose por hora fue el siguiente:

Primera hora: 2 millones 396 mil (2 millones 318 mil la semana pasada).

(2 millones 318 mil la semana pasada). Segunda hora: 2 millones 164 mil (2 millones 411 mil la semana pasada).

(2 millones 411 mil la semana pasada). Tercera hora: 2 milones 204 mil (2 millones 022 mil la semana pasada).

Raw fue el número 8 por la noche en audiencia por cable, detrás de Hannity, Tucker Carlson Tonight, The Ingraham Angle, The Five, Rachel Maddow, y dos transmisiones de la cobertura de FOX News Channel de las elecciones primarias en New Hampshire.

En cuanto a rating, WWE ocupó el primer lugar por la noche, por cuarta semana consecutiva, en el Cable Top 150.