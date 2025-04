Rating del AEW Dynamite del 9 de abril: sube un 10%

El más reciente episodio de AEW Dynamite desde la Chesapeake Employers Insurance Arena, en Catonsville, Maryland. Transmitido el 9 de abril, dejó el siguiente resumen.

The Young Bucks regresaron para sembrar aún más el caos entre el plantel de la compañía.

Consecuencia de lo anterior colisionar PAC versus Swerve Strickland.

Continuó el drama entre MJF y The Hurt Syndicate en tenso segmento charlado.

Jon Moxley se fue en mano a mano contra Katsuyori Shibata.

En el evento estelar vimos cómo The OPPS (Samoa Joe y HOOK) retaron a los Death Riders (Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli.

Entre otros.

Pues bien, vamos a ver eso cómo se tradujo en números.

Según Dave Meltzer, AEW Dynamite registró 659.000 espectadores en TBS, un aumento sólido del 10.9% en comparación con los 594.000 del 2 de abril. En la codiciada demografía 18–49, Dynamite obtuvo un rating de 0.17, superior al 0.16 de la semana anterior.

Dynamite did 659K/0.17. No chart out yet so don’t know about the competition. Number doesn’t include MAX viewership.

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) April 10, 2025