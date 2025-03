Rating del AEW Dynamite del 5 de marzo: siguen siendo 600 mil espectadores

El más reciente episodio de AEW Dynamite desde el Sacramento Memorial Auditorium, en Sacramento, California. Transmitido el 26 de febrero, dejó el siguiente resumen.

Avanzó la rivalidad entre Swerve Strickland y Ricochet, en una tensa firma de contrato.

Una guerra de 4 versus 4, protagonizada por Will Ospreay, Mark Briscoe, Orange Cassidy y Powerhouse Hobbs contra ‘Bad Apple’ Bryan Keith, Brian cage, Lance Archer y Mark Davis.

Wheeler Yuta estuvo en mano a mano contra Cope.

El equipo conformado por Thunder Rosa y Kris Statlander se enfrentaron al combinado de Megan Bayne y Penelope Ford.

Entre otros.

Pues bien, vamos a ver eso cómo se tradujo en números.

►Sin novedad en el frente

Según Programming Insider, AEW Dynamite alcanzó 600,000 espectadores, lo que representa un ligero aumento del 0.3% en comparación con los 598,000 de la semana pasada.

Sin embargo, en el grupo demográfico clave de 18-49 años, el programa obtuvo un rating de 0.13, lo que significa una fuerte caída del 27.8% respecto al 0.18 de la semana anterior.

📌Aunque estos números reflejan la audiencia en TBS, AEW también transmitió en simultáneo en Max, pero los datos de audiencia en streaming no están disponibles.

📈Tendencias y comparación de audiencia de AEW Dynamite

Métrica 5 de marzo de 2025 26 de febrero de 2025 Cambio Espectadores totales 600,000 598,000 +0.3% Rating 18-49 0.13 0.18 -27.8% Incluye streaming en Max? No No N/A

Ratings de TV

📺 AEW Dynamite en TBS

📅 Miércoles, 5 de marzo de 2025 | ⏰ 8:00 – 10:08 p.m.

👥 Espectadores totales (P2+): 600,000

📊 Rating 18-49 (P18-49): 0.13

Reportado previamente por Programming Insider, confirmado por Wrestlenomics.

🔹 No incluye la audiencia en Max, que ha transmitido el programa en simultáneo desde el 1 de enero de 2025.

📉 Rating 18-49 más bajo en la historia de Dynamite en su horario habitual. El más bajo registrado fue el 8 de octubre del año pasado, cuando el programa comenzó a las 9 p.m. y compitió la mitad de su duración contra NXT.

⚔️ Dynamite tuvo competencia directa con el debut de Evolve en Tubi.

📊 Ranking en el cable en horario estelar (P18-49): #8.

Comparaciones de audiencia (P2+)

📈 Este episodio vs. la semana pasada (598,000): 0% (sin cambio)

📊 Este episodio vs. el promedio de las últimas cuatro semanas (586,000): +2%

📉 Promedio actual del primer trimestre de 2025 (609,000) vs. el primer trimestre de 2024 (810,000): -25%

📉 Promedio de marzo de 2025 (600,000) vs. marzo de 2024 (781,000): -23%