Rating del AEW Dynamite del 26 de marzo: sin novedad en el frente

El más reciente episodio de AEW Dynamite desde el Roy Wilkins Auditorium, en St. Paul, Minnesota. Transmitido el 26 de marzo, dejó el siguiente resumen.

Blake Christian debutó, retando al campeón Continental, Kenny Omega.

Tenso careo entre MJF y The Hurt Syndicate. Lo anterior terminó con un reto de Big Bill y «Bad Apple» Bryan Keith.

Brody King se fue en mano a mano contra «The Protostar» Kyle Fletcher.

Swerve Strickland calentó su rivalidad con Jon Moxley.

Megan Bayne y Penelope Ford se fueron contra Thunder Rosa y «Timeless» Toni Storm en lucha de relevos.

Entre otros.

Pues bien, vamos a ver eso cómo se tradujo en números.

Dave Meltzer en su perfil oficial de X, confirmó el rating del más reciente episodio del semanal AEW Dynamite.

AEW did 663K/0.17 last night. Beat everything on cable but NBA & Fox News. Doesn’t include MAX viewership.

Much more in the issue.

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) March 27, 2025