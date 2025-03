Rating del AEW Dynamite del 19 de marzo: casi 700 mil espectadores

El más reciente episodio de AEW Dynamite desde la Liberty First Credit Union Arena, en Omaha, Nebraska. Transmitido el 19 de marzo, dejó el siguiente resumen.

Una fatal de 4 esquinas donde compitió: «Speedball» Mike Bailey, Orange Cassidy, Ricochet y Mark Davis.

Billie Starkz debutó, retando por su cinturón a la campeona TBS, Mercedes Moné.

Jon Moxley se dejó la piel en la lucha donde apostó su Campeonato Mundial AEW ante Cope.

Megan Bayne calentó más su rivalidad con «Timeless» Toni Storm, lo anterior mientras enfrentaba a Kris Statlander.

Entre otros.

Pues bien, vamos a ver eso cómo se tradujo en números.

Dave Meltzer en su perfil oficial de X, confirmó el rating del más reciente episodio del semanal AEW Dynamite.

AEW did 658K/0.19 last night. No chart yet. Full details in the issue tonight. Best number of the year even with NCAA tourney and NBA opposition. Number of course doesn’t include MAX numbers.

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) March 20, 2025