Rating del AEW Dynamite del 12 de marzo: son más de 600 mil espectadores

El más reciente episodio de AEW Dynamite desde el Save Mart Center, en Fresno, California. Transmitido el 12 de marzo, dejó el siguiente resumen.

Debutó «Speedball» Mike Bailey.

Llegó Kenny Omega para anunciar el torneo para encontrar su rival para AEW Dynasty por el Campeonato Internacional.

México vs. México con dos agregados de invitados: Hologram y Powerhouse Hobbs vs. Dralístico y Brian Cage.

Megan Bayne atacó por la espalda a «Timeless» Toni Storm, para confirmar así cuál será la siguiente gran amenaza para la reinante monarca mundial de la división de damas AEW.

Intenso careo entre MJF y MVP, ¿Se unirá al Hurt Syndicate?

Entre otros.

Pues bien, vamos a ver eso cómo se tradujo en números.

►Con novedad en el frente

Según Programming Insider, AEW Dynamite atrajo 628.000 espectadores, lo que representa un aumento del 4.7% en comparación con los 600.000 de la semana pasada. En el grupo demográfico de 18-49 años, Dynamite obtuvo un 0.16 de rating, un incremento del 23.1% respecto al 0.13 de la semana anterior.

📌Si bien estas cifras corresponden a la transmisión en TBS, AEW también emitió el programa en simultáneo a través de Max, aunque los datos de audiencia en streaming aún no están disponibles.

AEW Dynamite 12 de marzo de 2025: Tendencias y Comparación

Métrica 12 de marzo de 2025 5 de marzo de 2025 Cambio Total de espectadores 628.000 600.000 +4.7% Rating en el demo 18-49 0.16 0.13 +23.1% Incluye transmisión en Max? No No N/A

Ratings de TV

📅 Miércoles, 12 de marzo de 2025

🕗 8:00 – 10:08 p.m.

👥 628,000 espectadores (P2+)

📊 Rating en el demo 18-49: 0.16

Reportado inicialmente por Programming Insider y confirmado por Wrestlenomics.

🔹 Dynamite ocupó el puesto #6 en la televisión por cable en horario estelar en el demo 18-49.

🔹 El partido Thunder vs. Celtics en ESPN fue #1, con un rating de 0.49 en el demo 18-49 y 1,703,000 espectadores.

Comparaciones de audiencia (P2+)

📈 Este episodio vs. la semana pasada (600.000): +5%

📈 Este episodio vs. las últimas cuatro semanas (585.000): +7%

📉 Promedio actual del primer trimestre de 2025 (610.000) vs. primer trimestre de 2024 (810.000): -25%

📉 Promedio de marzo 2025 (614.000) vs. marzo 2024 (781.000): -21%