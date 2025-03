Rating del AEW COLLISION del 8 de marzo: casi 400 mil espectadores

📺 AEW Collision en TNT

📅 Sábado, 8 de marzo de 2025 | ⏰ 8:00 – 10:00 p.m.

👥 Espectadores totales (P2+): 363,000

📊 Rating 18-49 (P18-49): 0.10

Confirmado por Wrestlenomics a través de una fuente de Nielsen.

Collision se ubicó aproximadamente en el puesto #7 del ranking de cable en horario estelar dentro del grupo demográfico 18-49.

El evento preliminar de UFC PPV en ESPN ocupó el puesto #1 en horario estelar, con un rating de 0.45 en 18-49 y 604,000 espectadores.

Comparaciones de audiencia (P2+)

📈 Este episodio vs. la semana pasada (280,000): +30%

📊 Este episodio vs. el promedio de las últimas cuatro semanas (363,000): 0% (sin cambio)

📉 Promedio actual del primer trimestre de 2025 (325,000) vs. el primer trimestre de 2024 (414,000): -22%

📉 Promedio de marzo de 2025 (322,000) vs. marzo de 2024 (433,000): -26%