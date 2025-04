Rating del AEW COLLISION del 29 de marzo: cae estrepitosamente

El más reciente episodio de AEW Collision desde la UW-Milwaukee Panther Arena, en Milwaukee, Wisconsin. Transmitido el 29 de marzo, dejó el siguiente resumen.

Mano a mano, protagonizado entre Kevin Knight y ‘Switchblade’ Jay White.

‘Timeless’ Toni Storm en el medio del ring con una puesta en escena apasionante, que fue interrumpida por Penélope Ford y Megan Bayne.

Daniel García aceptó apostar su Campeonato TNT ante Adam Cole en AEW Dynasty, luego de un intenso careo.

Hologram se fue al 1 vs. 1 sin camisa contra Blake Christian.

En el evento estelar Jamie Hayter se midió ante nadie más y nadie menos que Billie Starkz.

Entre otros.

Pues bien, vamos a ver eso cómo se tradujo en números.

►Con novedad en el frente: Cae estrepitosamente

Según Wrestlenomics, AEW Collision atrajo a 339.000 espectadores en TNT, una fuerte caída en comparación con el episodio del 22 de marzo, que alcanzó 554.000 espectadores. En el grupo demográfico de 18 a 49 años, el programa registró un 0.09 de rating, también por debajo del 0.20 de la semana pasada.

Para mayor comparación, el episodio especial del 23 de marzo obtuvo 584.000 espectadores con un rating de 0.22 en el mismo grupo demográfico.

📌Estas cifras solo reflejan la transmisión lineal en TNT y no incluyen los números de streaming en MAX, los cuales siguen sin ser reportados.

📈Tendencias y comparación de audiencia de AEW Collision

Métrica 29 de marzo de 2025 23 de marzo de 2025 22 de marzo de 2025 Cambio (vs. 22/3) Total de espectadores 339,000 584,000 554,000 -38.8% Rating en 18–49 0.09 0.22 0.20 -55% Incluye streaming en MAX? No No No N/A

📌 Lo siguiente lo puedes confirmar en WRESTLENOMICS.

📺AEW Collision en TNT

📅 Sábado, 29 de marzo de 2025

🕗 8:00 a 10:00 pm

👥 Espectadores totales (P2+): 339.000

📊 Rating en el demo 18-49: 0.09

Confirmado por Wrestlenomics a través de una fuente de Nielsen.

Aún no tenemos información sobre el ranking de Collision para el sábado. Programming Insider probablemente publicará esos datos más adelante. Los primeros lugares en el cable fueron dominados por los juegos del torneo de baloncesto universitario en TBS, TruTV y ESPN. El partido entre Alabama vs. Duke, que comenzó a las 8:51 pm y fue transmitido simultáneamente en TBS y TruTV, compitió con más de la mitad de Collision y lideró el cable con un total combinado de 9.767.000 espectadores y un rating de 2.40 en el demo 18-49.

Comparaciones de audiencia (P2+)

📉 Este episodio vs. la semana pasada (Preemp. 584.000): -42%

📉 Este episodio vs. promedio de las últimas cuatro semanas (350.000): -3%

📉 Promedio de audiencia en el primer trimestre de 2025 (334.000) vs. primer trimestre de 2024 (414.000): -19%

📉 Promedio de marzo de 2025 (348.000) vs. marzo de 2024 (433.000): -20%