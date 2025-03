Rating del AEW COLLISION del 22 y 23 de marzo: ¡Los mejores números del año!

El más reciente episodio de AEW Collision desde la Liberty First Credit Union Arena, en Omaha, Nebraska. Transmitido en dos días, el 22 y 23 de marzo, dejaron el siguiente resumen.

Mano a mano, protagonizado entre Queen Aminata y Julia Hart.

Daniel García apostó su Campeonato TNT ante Adam Cole.

Entre otros.

El campeonato mundial de tríos AEW estuvo en juego, cuando defendieron Death Riders (Claudio Castagnoli, PAC y Wheeler Yuta) contra AR Fox y Top Flight (Dante Martin y Darius Martin).

4 hijos de México estuvieron en lucha de relevos, 2 versus 2, me refiero claro al combinado de Los Titanes del Aire (Hologram y Komander) contra La Facción Ingobernable (Dralístico y The Beast Mortos).

Entre otros.

Pues bien, vamos a ver eso cómo se tradujo en números.

Según Dave Meltzer, desde su perfil oficial de X, el episodio de AEW Collision del 22 de marzo alcanzó 554.000 espectadores en TNT, un aumento significativo en comparación con los 408.000 de la semana pasada. Además, la calificación en el grupo demográfico de 18 a 49 años subió a 0.20, duplicando el 0.10 de la semana anterior.

En cuanto a la edición del 23 de marzo, Collision mantuvo la tendencia al alza con 584.000 televidentes y una calificación de 0.22 en el grupo de 18-49, marcando uno de los fines de semana más exitosos del programa hasta la fecha.

📌Cabe destacar que estas cifras solo reflejan la audiencia televisiva de TNT y no incluyen las visualizaciones en Max, cuya información no ha sido reportada.

Due to the NCAA basketball lead-ins, Collision on Saturday did 554K/0.20. Sunday did 584K/0.22. Sunday was AEW’s biggest rating in a long time.

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) March 25, 2025